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MAUS-TRATOS

Filho é preso suspeito de manter mãe de 83 anos em cárcere privado no PR

Segundo a Polícia Militar, homem de 45 anos gastava a aposentadoria da vítima e afirmava aos vizinhos que ela estava morta

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 17:24:36 Editado em 22.06.2026, 18:33:22
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Filho é preso suspeito de manter mãe de 83 anos em cárcere privado no PR
Autor Foto: PM-PR

Uma idosa de 83 anos foi resgatada em estado de abandono e possível cárcere privado nesta segunda-feira (22), em uma residência localizada no Jardim Interlagos, em Londrina (PR). O próprio filho da vítima, um homem de 45 anos, foi preso em flagrante. Ele é acusado de maus-tratos, violência psicológica e patrimonial, além de manter a mãe trancada e afirmar para a vizinhança que ela já havia falecido.

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O caso veio à tona após um princípio de incêndio na noite de domingo (21). O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter chamas que atingiram uma pilha de roupas no chão da residência. Durante o atendimento, um oficial dos bombeiros notou as condições degradantes do ambiente e acionou a Polícia Militar do Paraná (PMPR).

A equipe da viatura Maria da Penha foi ao local no dia seguinte e constatou a gravidade da situação. De acordo com o capitão Emerson Castro, que acompanhou a ocorrência, o cenário era assustador. "Triste e chocante, sem condições de entrar na casa. O mau cheiro, a desorganização, a insalubridade chegam a nos chocar e emocionar, principalmente quando a gente vê a situação dessa senhora idosa", relatou o capitão.


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  • Filho é preso suspeito de manter mãe de 83 anos em cárcere privado no PR1 de 4
    Foto: Autor: PM-PR
  • Filho é preso suspeito de manter mãe de 83 anos em cárcere privado no PR2 de 4
    Foto: Autor: PM-PR
  • Filho é preso suspeito de manter mãe de 83 anos em cárcere privado no PR3 de 4
    Foto: Autor: PM-PR
  • Filho é preso suspeito de manter mãe de 83 anos em cárcere privado no PR4 de 4
    Foto: Autor: PM-PR

Violência patrimonial e cárcere

De acordo com o capitão, o filho da vítima utilizava o dinheiro da aposentadoria dela em benefício próprio. Mãe e filho moravam na mesma casa há 11 anos. "O estatuto do idoso está inteiramente sendo descumprido. Violência psicológica e patrimonial. Segundo denúncias da população, esse rapaz, que se diz ser o filho dessa senhora, pega a aposentadoria dela, aproximadamente dois mil e quinhentos reais, e vai gastar na panificadora, nos bares, fica andando o dia inteiro e larga a sua mãe ali sem água, sem um chuveiro para tomar banho, ou seja, há muito tempo que ela não toma banho e não tem a mínima condições de higiene", detalhou.

Para encobrir o crime, o homem chegou a inventar para os moradores da região que a mãe estava morta. Segundo a polícia, ele dizia a todos que ela havia falecido e que, por falta de recursos, não havia realizado um velório. A farsa só foi desmentida quando os bombeiros precisaram retirar a idosa da casa por conta da fumaça do incêndio. "Acontece que na noite anterior, o corpo de bombeiros veio atender um princípio de incêndio dentro dessa casa. [...] Foi somente ontem, quando o Corpo de Bombeiros trouxe ela pra fora por causa das chamas e também da fumaça, é que o povo veio a saber que essa senhora ainda estava viva", explicou o porta-voz da PM.

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O homem recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à delegacia, onde ficará à disposição da Justiça. A idosa passará por avaliação médica e ficará sob os cuidados da Secretaria Municipal de Assistência Social.

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abuso contra idoso Assistência Social carcere privado maus tratos violência patrimonial violência psicológica
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