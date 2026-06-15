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VIOLÊNCIA

Filho é preso por agredir, ameaçar com faca e tentar esganar a própria mãe no PR

Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar que identificou sinais de embriaguez

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 18:00:12 Editado em 15.06.2026, 18:00:06
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Filho é preso por agredir, ameaçar com faca e tentar esganar a própria mãe no PR
Autor Faca apreendida pela Polícia Militar - Foto: reprodução

Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira após agredir, tentar esganar e ameaçar a própria mãe com uma faca no bairro Santa Cruz, em Cascavel, região oeste do Paraná. A ocorrência de violência doméstica mobilizou agentes da Polícia Militar, que foram acionados para conter o agressor dentro da residência familiar e evitar uma tragédia maior.

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Segundo os relatos registrados pelas autoridades de segurança, o suspeito apresentava fortes sinais de embriaguez no momento do ataque. Durante a confusão, totalmente descontrolado, o indivíduo chegou a arremessar uma garrafa contra a vítima antes de empunhar a arma branca para proferir as ameaças de morte. O desespero da mulher só foi interrompido com a chegada da equipe policial ao endereço.

A rápida intervenção dos militares garantiu a integridade física da vítima e resultou na detenção imediata do rapaz. Após ser imobilizado no local, o homem foi encaminhado sob custódia à delegacia da Polícia Civil de Cascavel, onde as medidas legais cabíveis foram tomadas. Ele permanece à disposição da Justiça e deve responder por lesão corporal, ameaça e violência doméstica. A mãe, que passou por momentos de intensa tensão em sua própria casa, recebeu o amparo necessário após o registro da ocorrência.


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AGRESSÃO ameaça com faca Cascavel embriaguez POLICIA MILITAR violência domestica
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