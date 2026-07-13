Filho de pastor morre em grave acidente no Paraná

Um acidente na BR-476, conhecida como Rodovia do Xisto, resultou na morte do jovem curitibano Richard Matheus Pereira Braz, de 27 anos, no último sábado (11). O veículo que ele dirigia colidiu frontalmente contra uma carreta no trecho localizado entre os municípios de São Mateus do Sul e Paulo Frontin, na região Sul do Paraná. Richard era filho do pastor Ronaldo dos Santos Braz, responsável pelo distrito da Barreirinha, em Curitiba.

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A mãe do jovem, que atua na rede de Educação Adventista, também estava no automóvel no momento da colisão. Ela sofreu múltiplas fraturas e ferimentos graves, sendo socorrida e encaminhada para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanece internada sob cuidados médicos intensivos. O acidente aconteceu quando mãe e filho retornavam para casa.

Em nota oficial, a Igreja Adventista do Sétimo Dia lamentou profundamente a fatalidade e manifestou solidariedade aos pais, aos dois irmãos e à noiva de Richard. A instituição religiosa convocou a comunidade para uma corrente de orações, tanto pelo conforto espiritual dos familiares e amigos diante da perda, quanto pela plena recuperação física e emocional da professora Rael. O comunicado reforçou as crenças cristãs da família na promessa bíblica da ressurreição.





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