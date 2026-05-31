Filho de Leo Chaves, Matheus Chaves anuncia estreia na música com EP autoral

O cantor Matheus Chaves, de 19 anos, filho de Leo Chaves (da dupla Victor & Leo), prepara a sua estreia oficial no mercado fonográfico com o lançamento de um EP de faixas autorais. Apostando em uma estética country blues mesclada a diferentes estilos, o jovem artista busca construir uma trajetória autêntica, distanciando-se da facilidade que o sobrenome famoso poderia proporcionar na música sertaneja. Atualmente em fase final de produção, Matheus tem frequentado o estúdio de forma intensa para concluir as gravações de seu projeto.

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Segundo o músico, o contato com a arte ocorreu de maneira orgânica desde a infância, impulsionado pela rica bagagem cultural a que teve acesso, e não como uma imposição familiar. Esse ambiente favorável permitiu que ele expandisse seus horizontes musicais e arriscasse novos ritmos para apresentar uma proposta diferenciada ao público.

Além da nova fase profissional, o artista também comentou sobre a sua rotina pessoal e a dinâmica familiar em entrevista recente à revista Contigo!. Demonstrando maturidade ao lidar com a separação dos pais, Matheus revelou que o convívio diário permanece unido e que, apesar do divórcio, continua morando com ambos e mantendo uma ótima relação dentro de casa.

Com informações de Contigo!