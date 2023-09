Filho abre porta do carro e mãe morre após cair de veículo na BR-277

Uma mulher de 29 anos, que fazia parte do povo indígena, morreu após cair de um carro em movimento na BR-277, em Nova Laranjeiras, no Paraná. O filho da vítima abriu a porta acidentalmente.

De acordo com informações, a mulher estava sentada no banco do passageiro com o filho de 2 anos no colo. O motorista, de 39 anos, era marido da vítima.

Próximo ao km 481 da rodovia, a criança abriu a porta, fazendo com que a mãe fosse ejetada do veículo em movimento, o que leva a acreditar que ela não estivesse usando cinto de segurança. Com a queda, a mulher não resistiu e morreu no local.

A criança e o motorista não ficaram feridos, no entanto o condutor ficou em estado de choque e precisou ser atendido pelos socorristas.

Uma ambulância do Samu de Laranjeiras do Sul, deslocou-se até a ocorrência e constatou o óbito da vítima. O Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal de Laranjeiras do Sul, também atenderam o local do acidente. O IML de Guarapuava, foi acionado para recolher o corpo.



