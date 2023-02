Filha que matou mãe é denunciada por homicídio triplamente qualificado

Da Redação

O crime aconteceu no dia 9 de fevereiro

O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio da 10ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, denunciou Camila Mayumi Kanayama por homicídio triplamente qualificado por ter matado a própria mãe com golpes de faca. A denúncia foi oferecida pelo MPPR no sábado (18), informou o site aRede.

O crime aconteceu no dia 9 de fevereiro na casa em que a ré residia com a vítima, tendo a denunciada desferido diversos golpes de faca contra sua mãe, causando-lhe a morte. A motivação para o crime teria sido uma discussão causada pela devolução de um aparelho de celular. Na mesma situação, a denunciada também teria agredido seu irmão, razão pela qual também foi requerida criminalmente por lesão corporal. Foram consideradas como qualificadoras o motivo fútil, o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e o feminicídio, uma vez que o crime ocorreu por razões da condição de sexo feminino da vítima, no âmbito de relações domésticas e familiares. De acordo com as apurações do caso, havia histórico de violência da denunciada contra sua genitora.

