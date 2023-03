Filha identifica pai morto em queda de carro no rio Pitangui,

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Filha identifica Sebastião Aroldo do Prado como a vítima do acidente

Uma pessoa morreu na tarde desta quarta-feira (1º), em Ponta Grossa, após um capotamento de veículo registrado no trecho urbano da PR-151. A vítima é Sebastião Aroldo do Prado. O automóvel despencou próximo a uma ponte que corta o Rio Pitangui, no trecho entre a DAF Caminhões e a trincheira do Jardim Los Angeles e foi arrastado pela correnteza. Equipes de socorro atuaram nas ações de resgate e retiraram o corpo de dentro do carro, já sem vida. As informações são do site aRede.

continua após publicidade .

A identificação aconteceu após a filha da vítima, Juliane do Padro, acompanhar a live do portal aRede (veja aqui) e reconhecer a placa do Ford Ecosport do pai. Conforme o relato, Sebastião tinha levado a filha ao fisioterapeuta e estava indo ao dentista quando aconteceu o acidente.

O condutor seguia sentido Ponta Grossa. Ele teria perdido o controle do automóvel e invadindo um matagal que dá acesso às margens do rio, ainda antes da ponte, caindo na água logo em seguida. Os bombeiros utilizaram cordas para conter o avanço do veículo junto à correnteza. A operação conduzida pelas equipes de socorro teve início ainda por volta das 15h.

Siga o TNOnline no Google News