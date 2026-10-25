Filha é presa em flagrante após agredir mãe cadeirante com cabo de vassoura em Mandaguari
Vítima sofreu lesão no olho e foi levada ao Pronto Atendimento Municipal. Agressora responderá por lesão corporal
Uma mulher cadeirante, de 59 anos, foi agredida com um cabo de vassoura pela própria filha na cidade de Mandaguari, no Norte do Paraná. A suspeita foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM) após a denúncia de um vizinho, que filmou a ação criminosa e acionou as autoridades.
A equipe do 32º Batalhão da PM foi mobilizada para atender a ocorrência e, ao chegar no endereço, encontrou a vítima ferida, apresentando inchaço e sinais de lesão na região dos olhos. A mulher foi imediatamente socorrida pelas equipes e encaminhada para avaliação médica no Pronto Atendimento Municipal.
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De acordo com o aspirante Victor Hugo, da Polícia Militar, o vizinho responsável pela denúncia relatou que as discussões entre mãe e filha eram recorrentes na residência. Além de apresentar a gravação do ataque com o cabo de vassoura, a testemunha compareceu à delegacia para prestar depoimento sobre o caso. A filha da vítima foi autuada e permanecerá à disposição da Justiça pelo crime de lesão corporal.
Com informações de Banda B.