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AGRESSÃO

Filha é presa em flagrante após agredir mãe cadeirante com cabo de vassoura em Mandaguari

Vítima sofreu lesão no olho e foi levada ao Pronto Atendimento Municipal. Agressora responderá por lesão corporal

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Filha é presa em flagrante após agredir mãe cadeirante com cabo de vassoura em Mandaguari
Autor Além de apresentar a gravação do ataque com o cabo de vassoura, a testemunha compareceu à delegacia para prestar depoimento - Foto: Reprodução/Ric RECORD Maringá

Uma mulher cadeirante, de 59 anos, foi agredida com um cabo de vassoura pela própria filha na cidade de Mandaguari, no Norte do Paraná. A suspeita foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM) após a denúncia de um vizinho, que filmou a ação criminosa e acionou as autoridades.

A equipe do 32º Batalhão da PM foi mobilizada para atender a ocorrência e, ao chegar no endereço, encontrou a vítima ferida, apresentando inchaço e sinais de lesão na região dos olhos. A mulher foi imediatamente socorrida pelas equipes e encaminhada para avaliação médica no Pronto Atendimento Municipal.

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De acordo com o aspirante Victor Hugo, da Polícia Militar, o vizinho responsável pela denúncia relatou que as discussões entre mãe e filha eram recorrentes na residência. Além de apresentar a gravação do ataque com o cabo de vassoura, a testemunha compareceu à delegacia para prestar depoimento sobre o caso. A filha da vítima foi autuada e permanecerá à disposição da Justiça pelo crime de lesão corporal.

Com informações de Banda B.

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AGRESSÃO JUSTIÇA Mandaguari NOTÍCIAS segurança pública violência domestica
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