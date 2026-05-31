Filha de vereador e namorado morrem após carro cair em barranco no Paraná

Um grave acidente na rodovia PR-483, em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, resultou na morte de um jovem casal neste sábado (30). As vítimas foram identificadas como Ivan Goehlen, de 22 anos, e Lívia Friedrich, de 19, filha do vereador Marcos Aurélio Friedrich (MDB), do município de Nova Santa Rosa. Os dois faleceram no local após o veículo em que viajavam sair da pista, bater contra árvores no acostamento e cair em um barranco.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, relatos de testemunhas apontam que a tragédia ocorreu após uma tentativa de ultrapassagem. O motorista teria feito uma manobra brusca para retornar ao seu sentido de direção original, o que provocou a perda de controle do automóvel e a consequente saída de pista. As equipes de resgate confirmaram que o casal não resistiu aos ferimentos e que não houve outras vítimas envolvidas no incidente.

A remoção dos corpos das ferragens exigiu o trabalho conjunto dos bombeiros e da Polícia Científica de Francisco Beltrão. O caso gerou forte comoção na cidade de Nova Santa Rosa, localizada a 259 quilômetros do local do acidente, onde o pai de Lívia exerce mandato parlamentar. Em resposta ao ocorrido, a Prefeitura do município decretou luto oficial de três dias. O sepultamento dos jovens está marcado para este domingo (31), também em Nova Santa Rosa.