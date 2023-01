Filha de empresário de Novo Itacolomi é encontrada morta em Curitiba

Da Redação

As causas da morte da estudante estão sendo apuradas

A filha de um empresário de Novo Itacolomi, município que pertence ao Vale do Ivaí, norte do Paraná, foi encontrada morta, nessa segunda-feira (30), em um quitinete, no bairro Jardim das Américas, próximo à Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba. A jovem, identificada como Amanda Cristina Perini dos Santos, de 19 anos, morava na capital pois estudava na instituição de ensino.

De acordo com as informações do Blog do Berimbau, Amanda, que é filha do empresário Uanderson Rodrigues dos Santos, conhecido no município como "Neguinho", foi encontrada morta em cima da cama.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para recolher o corpo da jovem. Conforme a Polícia Científica, ela deu entrada no IML às 16h45 dessa segunda-feira.

A causa da morte está sendo apurada.

Segundo o Serviço Funerário Municipal de Curitiba, o velório e o sepultamento da estudante ocorrem em uma cidade de Santa Catarina, onde os avós maternos dela residem.

A morte de Amanda causou comoção em Novo Itacolomi.

Com informações do Blog do Berimbau.

