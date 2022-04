Filas de ambulâncias em hospitais de Curitiba impressionam

Da Redação

Três hospitais de Curitiba sofreram com uma sobrecarga de atendimentos de urgência e emergência na noite desta sexta-feira (29), o que refletiu na formação de filas de ambulâncias nos nos pátios destes locais. A situação aconteceu nos hospitais Cajuru, Evangélico e do Trabalhador. A reportagem é do portal Banda B.

Um vídeo mostra a situação em um dos locais. Nas imagens é possível perceber a grande movimentação de veículos como do Samu e do Siate no local onde são paradas as ambulâncias no Hospital do Trabalhador, que fica no bairro Novo Mundo. A fila de ambulâncias teria chegado a se formar na via rápida de acesso ao hospital.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou neste sábado, 30, por meio da assessoria de imprensa, que os hospitais Cajuru e Evangélico chegaram a pedir, em determinado período da noite de sexta, que não fossem levados mais pacientes para estes dois locais.

A assessoria afirmou ainda que nenhum dos pacientes ficou sem assistência médica e que o atendimento está normalizado neste sábado, sem registro de filas de ambulâncias.

Atendimento restrito no Evangélico

O Hospital Evangélico se manifestou por meio de nota oficial e confirmou a lotação. Ele informou que neste sábado foram abertas vagas no pronto-socorro e que o atendimento ainda está restrito a ocorrências graves. Leia a nota do Hospital Evangélico na íntegra:

“Hospital Evangélico Mackenzie informa que houve lotação do Pronto-socorro na madrugada de sexta-feira, situação que se repetiu em todos os hospitais que atendem emergência na cidade. O fato gerou o atendimento por meio da vaga zero, que é quando acontece um rodízio no encaminhamento das ambulâncias para as instituições de saúde. Por volta de 12h de hoje abriram oito vagas no pronto-socorro. Continua cheio, com atendimento restrito a ocorrências graves.”

Assista ao vídeo no Hospital do Trabalhador:

null - Vídeo por: Reprodução