Fila para quem vai ao Litoral pela 277 é grande; saiba mais

O feriado de Ano Novo parece ter começado de forma antecipada para veranistas que esperam passar a virada no Litoral do Paraná ou de Santa Catarina. Tanto na BR-277, quanto na BR-376, o fluxo é bastante lento e as filas ultrapassam a marca de 20 quilômetros.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a fila no desvio operacional do quilômetro 41 era de 22 quilômetros por volta das 9 horas da manhã. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirma que a fila se encerrava na região da Borda do Campo, bem perto da área urbana de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O tempo estimado de viagem do DER é de 2 horas até Paranaguá, o dobro do normal. As informações são do site Banda B.

No sentido Curitiba, o fluxo também é bastante lento e a viagem é estimada em 1 hora e 55 minutos.

BR-376

A BR-376 também sofre com lentidões grandes na manhã desta terça-feira. Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, a fila ultrapassa 30 quilômetros e chega na região de Tijucas do Sul.

No sentido Curitiba também há fila, de 8 quilômetros.

