Fila para o litoral do Paraná chega a 14 km na região do deslizamento

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ainda na BR-376, no sentido Curitiba, a empresa informou que o fluxo seguia sem fila

O trânsito para o litoral do Paraná continua registrando filas nesta quarta-feira (28) na BR-376 e na BR-277, rodovias que enfrentam problemas no tráfego desde os deslizamentos e desmoronamentos registrados nas estradas em outubro e novembro.

continua após publicidade .

Segundo a Arteris Litoral Sul, nas primeiras horas da manhã a BR-376 estava com 8 quilômetros de fila no sentido sul, do km 660 ao km 668, em Guaratuba. Na terça (27), a mesma região registrou 30 km de congestionamento.

Ainda na BR-376, no sentido Curitiba, a empresa informou que o fluxo seguia sem fila.

continua após publicidade .

Na BR-277, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), motoristas que trafegam sentido litoral enfrentavam fila de 8 km, do km 50 ao 42 às 6h.

Confira, abaixo, as atualizações mais recentes das rodovias segundo a concessionária Arteris Litoral Sul e PRF.

BR-376 - 5h30

Sentido sul: 14 km, km 665 ao km 668 (Guaratuba)Sentido norte: sem fila

BR-277 - 6h

Sentido litoral: 8 km, do km 50 ao km 42 (Morretes)Sentido Curitiba: sem fila, mas tráfego lento





Com informações, G1

Siga o TNOnline no Google News