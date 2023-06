Fila na BR-277 ultrapassa 20 km sentido Litoral; acompanhe

A fila na BR-277 já ultrapassa 20 quilômetros na pista sentido Litoral do Paraná, no início da tarde desta quinta-feira (08), feriado de Corpus Christi. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito apresenta lentidão devido ao desvio das obras na altura do Km 33.

Conforme a PRF, por volta de 12h30, a fila sentido litoral começa no Km 33 e chega ao Km 53. Na pista sentido Curitiba não há registro de filas.

Mais de 38 mil veículos estão com o IPVA 2023 atrasado na região

Mais cedo, na altura do Km 123 da BR-277, em Campo Largo, houve interdição parcial da rodovia devido a um engavetamento com três carros. O local já foi liberado.

Na altura do Km 127, o trânsito é lento e registra 10km de fila sentido Ponta Grossa, devido ao fluxo intenso de veículos por causa do feriado.

Acompanhe aqui o movimento nas estradas em tempo real.

Com informações Ric Mais.

