Fiep lamenta falecimento de seu vice-presidente Cláudio Petrycoski

Cláudio Petrycoski, vice-presidente da Fiep

A Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) lamenta profundamente o falecimento de seu vice-presidente Cláudio Petrycoski, aos 73 anos. À frente da Atlas Eletrodomésticos, uma das mais importantes fabricantes de fogões do país, com sede em Pato Branco, Petrycoski era uma das principais lideranças do setor metalmecânico do Estado e uma referência para o associativismo empresarial paranaense.

A Fiep registra seu agradecimento eterno a Cláudio Petrycoski pelo legado inestimável que deixa ao empreendedorismo e ao desenvolvimento do Paraná. E envia sinceras condolências à família, esperando que encontre a paz e o conforto necessários neste momento de dor.





