Fiat Strada bate em BMW de mais de R$ 1 milhão e carro fica destruído

Um grave acidente de trânsito foi registrado no começo da noite desta segunda-feira (4), em Ponta Grossa (PR). A colisão seguida de capotamento resultou em três pessoas com ferimentos leves. Equipes de socorro foram chamadas ao local, para efetuar todos os atendimentos. Entre os veículos envolvidos no acidente, está uma BMW X6 M Competition, com valor de mercado aproximado de R$ 1 milhão.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Motociclista agride pedestre e deixa vítima em estado gravíssimo; veja

Segundo informações apuradas pelo Portal aRede no local da ocorrência, um veículo Fiat Strada estaria numa oficina, na avenida Souza Naves, quando o condutor, de 37 anos, foi fazer uma conversão. Nesse momento, a BMW acabou se chocando contra o carro. No automóvel de luxo estavam duas pessoas, um homem, de 45 anos, e uma mulher, de 36 anos.

continua após publicidade

Em seguida, a BMW acabou capotando. Diante da situação, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local da ocorrência e realizou os socorros iniciais - todos os envolvidos assinaram recusa ao atendimento médico. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foram chamados para efetuar a retirada do veículo.

Siga o TNOnline no Google News