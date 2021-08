Da Redação

Fetos e órgãos são encontrados em hospital desativado no PR

Nesta quinta-feira (5) foi encontrado em um hospital desativado, de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, fetos, órgãos humanos, seringas e medicamentos. De acordo com a Polícia Civil (PC), os materiais biológicos e o lixo hospitalar foram localizados durante uma demolição.

Ainda segundo a PC, o conteúdo foi recolhido e levado para análise. Já o lixo hospitalar foi descartado corretamente. As autoridades alegaram que se, talvez, o hospital tivesse autorização para manipulação de fetos, provavelmente, o caso será tratado como crime ambiental, por conta do descarte irregular. Porém, essa suspeita só será confirmada após o resultado da perícia.

De acordo com a assessoria do município, o hospital desativado não pertence mais a prefeitura do município, a área foi vendida e será revitalizada.

A Polícia Civil está investigando o caso.