Feto encontrado em garagem de prédio em Londrina; entenda o caso

Na última sexta-feira (21), a Polícia Civil de Londrina, norte do Estado, foi chamada para averiguar a situação de um feto encontrado em um prédio na Rua João Wyclif, na Gleba Palhano, zona sul da cidade.

De acordo com informações do delegado João Reis, a investigação ainda está em andamento, mas a suspeita é que o feto teria sido lançado da janela de um dos apartamentos.

Foi localizado na garagem do edifício por um funcionário, que avisou o síndico, que então ligou para a polícia.

Entenda o passo a passo da investigação:

O delegado preferiu não revelar nomes, mas adiantou que deve ouvir moradores do prédio para entender o que aconteceu. Segundo ele, o inquérito vai apurar se o aborto foi espontâneo ou provocado de forma intencional. O objetivo é descobrir se a pessoa que teve o aborto é uma gestante do bloco ou tem um namorado que mora nessa parte do edifício.

João Reis explicou que o lado direito do prédio tem aproximadamente 27 moradores. Ele espera denúncias da população para agilizar as investigações. Até o momento ninguém foi preso.

Com informações do G1

