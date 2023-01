Feto é encontrado em meio a materiais recicláveis no Paraná

Da Redação

Uma caixa de remédios também foi encontrada junto com o feto

Coletores de recicláveis vivenciaram uma situação diferente do habitual na última semana. Os trabalhadores encontraram um feto humano dentro de um pote de vidro em meio aos materiais recicláveis.

O caso aconteceu na última quarta-feira (11) em Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná. De acordo com informações dos coletores, o recipiente estava cheio de um líquido não identificado. Uma caixa de remédios também foi encontrada junto com o feto.

Uma das funcionárias lamentou a situação nas redes sociais e contou que o filho pequeno fez um pedido inusitado para ela. Em sua inocência, o menino queria que a mãe ficasse com o vidro, "porque a criança ia crescer ali dentro".

fonte: Reprodução

O Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho recolheu o material e a Polícia Civil (PC) irá investigar o caso.







Fonte: Informações RicMais.

