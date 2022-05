Feto é encontrado em caixa de recicláveis no PR

Da Redação

Um feto humano foi encontrado na manhã deste sábado (14), em Ponta Grossa. O corpo do recém-nascido foi localizado pela proprietária de uma empresa de recicláveis, localizada na rua Arapoti, no Jardim Amália, em Ponta Grossa. Segundo ela, o feto estava junto a vários recicláveis coletados no dia anterior, e foi encontrado nesta manhã, quando ela fazia a separação do material coletado. A Polícia Militar foi acionada e está no local. O Instituto de Criminalística foi acionado, assim como IML.

continua após publicidade .

O corpo foi encontrado por volta das 8h30, quando foi acionada a Polícia Militar. Estima-se que o feto tenha entre 3 e 4 meses. De acordo com a proprietária, esse feto estava enrolado em um saco plástico, que estava dentro de uma caixa. Os policiais chegaram até o local e constataram o fato, acionando, posteriormente a Criminalística e o Instituto Médico Legal, seguindo todos os protocolos para casos do gênero.

De acordo com a proprietária do estabelecimento, que encontrou o feto, uma grande quantidade de material foi coletado, na tarde de ontem, por volta das 15h30, do lixo de um supermercado da cidade. Todo esse material, depois de coletado e de chegar no estabelecimento, foi deixado no terreno para posterior separação dos materiais. Na manhã deste sábado, ela iniciou a separação dos materiais, dos papelões dos plásticos, quando ao abrir a caixa, encontrou o feto enrolado.

continua após publicidade .

A Polícia Militar segue no local e o caso será investigado.

As informações são do portal aRede.