Feto é achado em garagem de prédio de luxo em Londrina

Um feto foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (21), próximo ao acesso da garagem de um edifício residencial, localizado na Rua João Wyclif, na Gleba Palhano, região sul de Londrina. Segundo informações iniciais da Polícia Civil (PC), o feto teria sido jogado pela janela de um apartamento.

Os investigadores já teriam os possíveis suspeitos, no entanto, as investigações para confirmar o caso continuam. O corpo estava embalado em uma caixa de papelão com um saco plástico preto.

Técnicos do Instituto Médico Legal (IML) vão calcular a idade gestacional do feto.

Com informações do Tem Londrina

