Festival Verão Maior Paraná atrai 1,8 milhão de pessoas

Os sete fins de semana consecutivos de grandes shows nas areias do Litoral reuniram 1,82 milhão de pessoas no Verão Maior Paraná, que se transformou no maior festival de verão gratuito do País. Os dois palcos montados nas areias de Matinhos e no Centro de Eventos Marisol em Pontal do Paraná receberam 33 apresentações de artistas nacionais que arrebataram os corações de moradores e turistas.

A edição dos grandes shows do Verão Maior Paraná contou também com a transmissão dos shows para todo o Brasil. As emissoras Band, SBT, TVCI e TV Paraná Turismo, além das rádios Band e Nativa FM, fizeram a cobertura ao vivo de 12 apresentações, o que ampliou o alcance da programação cultural promovida pelo Governo do Paraná.

Neste último final de semana de apresentações, às vésperas do Carnaval, 247 mil pessoas curtiram os shows de Fernando & Sorocaba e Titãs, em Matinhos; e de George Henrique & Rodrigo e Rick e Renner em Pontal do Paraná.

Essa edição do Verão Maior Paraná foi histórica. Cinco apresentações superaram a marca dos 100 mil espectadores em Matinhos: César Menotti & Fabiano, que já tinham reunido 29 mil pessoas em Pontal do Paraná, levaram 104 mil para as areias de Matinhos no dia 25 de janeiro. Um dos shows mais esperados do Verão Maior, da banda de pagode Sorriso Maroto, fez com que 107 mil pessoas cantassem e dançassem sem parar no dia 31 de janeiro.

Os veteranos Zezé Di Camargo e Luciano superaram o próprio recorde: em 2024 tocaram no Verão Maior Paraná para 83 mil pessoas e, nesta edição, emocionaram 119 mil pessoas. O rock nacional da banda Titãs arrastou 105 mil pessoas no último fim de semana de espetáculos.

Mas o recorde desta edição – e de todas as outras – ficou por conta da atração surpresa do Verão Maior Paraná 2025: Luan Santana. Tendo o nome mantido em segredo por quase um mês, o sertanejo levou um mar de 164 mil fãs para Matinhos no dia 1º de fevereiro. A marca superou o recorde das edições até então, que era da cantora Simone Mendes, com 152 mil pessoas na temporada passada.

No total, 17 bandas, duplas e artistas se apresentaram no palco do Verão Maior Paraná em Matinhos, batendo 1,478 milhão de espectadores nos sete fins de semana do festival.

PONTAL DO PARANÁ – A estrutura montada no Centro de Eventos Marisol recebeu 14 shows desde 10 de janeiro. Os eventos levaram 347 mil pessoas que curtiram muito sertanejo com nomes como Guilherme & Santiago, César Menotti & Fabiano, Loubet, Guilherme & Santiago, Felipe Araújo, entre outros.

O recorde ficou para uma dupla do estilo musical: a dupla Rionegro & Solimões cantou para 30 mil pessoas no dia 15 de fevereiro. Mas, além do sertanejo, o samba e o pagode também fizeram o público de Pontal tirarem o pé do chão: Péricles abriu as apresentações no dia 10 de janeiro para 27 mil pessoas, número repetido pela banda Sambô em 18 de janeiro.

ARTISTAS IMPRESSIONADOS – A estrutura montada para receber os grandes shows foi muito elogiada por quem animou o público durante todo o festival. Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, banda que abriu o Verão Maior Paraná em Matinhos, se entusiasmou com o que encontrou. O que vocês montaram aqui é realmente 'fora da casinha'", disse.

O recordista da edição, Luan Santana, afirmou se sentir em casa no Paraná e reconheceu o tamanho do festival realizado no Estado. “O Verão Maior Paraná é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores eventos do Brasil. E para gente que é artista, que faz show, é bom demais estar em lugares assim, cantando para esse povo que sempre me recebeu de coração aberto. Estou muito feliz”, afirmou.

O paranaense Michel Teló, que animou a festa de 78 mil pessoas em um show no palco de Matinhos, estava ansioso por sua vez. "Desde janeiro vi muitos amigos meus vindo tocar aqui, o que fez crescer a minha expectativa. A gente vê que está fazendo muito sucesso e que a estrutura está fantástica. É difícil a gente ver uma programação de shows como esta", disse.

A dupla Guilherme & Santiago, que se apresentou nos dois palcos do evento, totalizando um público de 110 mil pessoas, reforçou como o festival é uma oportunidade para toda a família. “Nessa época de férias é muito bom poder ver as famílias reunidas, acompanhando o show com as suas cadeirinhas e coolers e cantando junto o tempo todo. Isso nos deixa muito felizes”, salientou Santiago.

PALCOS SUNSET – Além dos shows dos palcos principais, artistas paranaenses se apresentaram durante a temporada nos Palcos Sunset montados em Caiobá, Guaratuba e Praia de Leste, no Litoral, e em São Pedro do Paraná e Porto Rico, no Noroeste. Ao todo foram 49 shows para um público que ultrapassou as 43 mil pessoas.

Confira o total de público em cada um dos shows:

MATINHOS

Jota Quest - 91 mil

Péricles - 78 mil

Matheus & Kauan - 88 mil

Gustavo Mioto - 79 mil

Guilherme & Santiago - 87 mil

Alexandre Pires - 67 mil

César Menotti & Fabiano - 104 mil

Guilherme & Benuto - 60 mil

Sorriso Maroto - 107 mil

Luan Santana - 164 mil

João Bosco & Vinicius - 36 mil

Zezé Di Camargo & Luciano - 119 mil

Michel Teló - 78 mil

Clayton & Romário - 41 mil

Eduardo Costa - 85 mil

Fernando & Sorocaba - 89 mil

Titãs - 105 mil

PONTAL DO PARANÁ

Péricles - 27 mil

Loubet - 19 mil

Guilherme & Santiago - 23 mil

Sambô - 27 mil

Cesar Menotti & Fabiano - 29 mil

João Haroldo & Betinho e Guilherme & Benuto - 28 mil

Bruninho & Davi - 12 mil

João Neto & Frederico - 21 mil

Felipe Araújo - 18 mil

Cezar & Paulinho e Thiago Carvalho - 27 mil

Eduardo Costa - 28 mil

Rio Negro & Solimões - 30 mil

George Henrique & Rodrigo - 25 mil

Rick & Renner - 28 mil

