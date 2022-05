Festival Nacional de Graffiti promete cara nova em Maringá

Da Redação

A Prefeitura de Maringá realiza uma série de ações para transformar a Vila Olímpica, complexo esportivo importante e referência na região. Além das diversas melhorias que já foram realizadas no cartão postal, a gestão municipal segue com cronograma de reformas e traz mais uma manifestação cultural para o espaço com o primeiro Festival Nacional de Graffiti de Maringá, o Vida Nos Muros.

O evento, organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer, ocorre neste fim de semana, entre os dias 27 e 29 de maio, na Vila Olímpica. Durante o festival, 45 artistas de todo o Brasil e da América Latina, incluindo grafiteiros maringaenses, vão realizar a pintura de espaços selecionados e proporcionar uma cara nova para o local.

Além do graffiti, a programação também reúne atividades de lazer e cultura. O evento começa na sexta-feira, 27, às 16h30, com um workshop aberto à comunidade sobre técnicas de graffiti. Qualquer pessoa acima de cinco anos poderá colocar “a mão no spray” e colorir as paredes da Vila. As atividades seguem até domingo, 29, com apresentações artísticas, manobras de skate e brincadeiras para a família.

O evento será realizado com a Semana Hip Hop, que começa nesta terça-feira, 24, e termina no sábado, 28, com o show do cantor Rincon Sapiência. Veja a programação do Festival de Graffiti abaixo.

O Festival Nacional de Graffiti é uma das diversas iniciativas de revitalização da Vila Olímpica. No espaço, a gestão municipal já realizou a pintura do velódromo, das grades e arquibancadas das quadras de areia, das escadarias da esplanada, regularizou o piso e pintura das quadras externas de basquete e quadras de airbadminton.

O processo de revitalização contará ainda com a pintura dos ginásios Valdir Pinheiro e Chico Netto, reforma no piso do Valdir Pinheiro e outras ações. Para o secretário de Esportes e Lazer, Robson Xavier, essas melhorias na Vila Olímpica são importantes já que o espaço, além de ser um local importante para esporte e lazer dos maringaenses, recebe atividades nacionais e internacionais. “Com a revitalização, consolidamos a Vila Olímpica como um ponto turístico e para promoção do esporte na cidade”, diz.

Confira a programação do Festival de Graffiti:

Sexta-feira, 27/5

16h30 - Workshop de técnicas de graffiti

150 vagas para pessoas a partir de 5 anos de idade. Não é preciso se inscrever antecipadamente

Sábado, 28/5

9h às 19h - Evento de graffiti com pintura dos espaços da Vila Olímpica

19h30 - 1º Festival Nacional de Graffiti e Semana do Hip Hop

- Batalhas de rimas

- DJs

- Food trucks

Domingo, 29/5

15h - Brincar na rua com atividades recreativas para a família (Avenida Duque de Caxias, próximo ao Estádio Willie Davids)

15h - Apresentação de skatistas da Associação dos Skatistas de Maringá (ASKM) nas modalidades Street e Park, masculino, feminino, amador e profissional.

15h às 16h - Campeonato de Melhor Manobra com inscrições gratuitas e limitadas no local. Os três primeiros lugares em melhor manobra, mirim, iniciante e amador serão premiados.

Concurso de Fotografias e Vídeos - Durante o festival, também será realizado um Concurso de Fotografias e Vídeos dos painéis de graffiti em desenvolvimento ou concluídos. Para participar é só fotografar e/ou filmar e enviar o material até 2 de junho, no e-mail: vidanosmuros.graffiti@gmail.com, com os dados pessoais (nome completo, telefone com DDD, sexo, endereço completo, redes sociais). As três melhores produções serão premiadas com medalhas.