Festival de Graffiti reúne 125 artistas em Maringá; veja a programação

Com manifestações artísticas, culturais e atividades esportivas, a Prefeitura de Maringá realiza até domingo (6) o Festival Nacional de Graffiti de Maringá, o ′Vida nos Muros′. Nesta segunda edição, 125 artistas do Brasil e da América Latina, incluindo grafiteiros maringaenses, vão realizar a pintura e transformação de espaços da Vila Olímpica, além de escolas municipais e o Centro da Juventude.

continua após publicidade

O evento começou na quinta-feira, com o início das pinturas nos espaços. A programação do ′Vida nos Muros′ inclui apresentações de dança, campeonato de skate, atrações musicais com DJs, workshops para crianças e adolescentes de instituições assistenciais sobre graffiti e discotecagem, além de recreação para as crianças e toda a família (confira a programação completa abaixo). O ′Vida nos Muros′ é organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer em parceria com as secretarias de Educação e Juventude, Cidadania e Migrantes.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Robson Xavier, além da revitalização dos espaços públicos por meio da arte, o festival é uma programação artística para toda a família. No ano passado, mais de 60 artistas participaram do evento. “O ′Vida nos Muros′ segue como iniciativa para revitalização da Vila Olímpica. Nosso complexo esportivo foi transformado completamente pela gestão municipal e seguimos com as melhorias. Neste ano, ampliamos para escolas municipais e outros espaços, que também serão revitalizados com o trabalho artístico”, diz.

Confira a programação:

Sexta-feira (4/8)

- 17h - DJ Leonardo Brito

Local: Vila Olímpica

- 18h30 - Apresentação de dança

Local: Vila Olímpica

- 20h - SantanaRap / Rafael de Rá / Paulista FDT e DJ Waine

Local: Vila Olímpica

Sábado (5/8) - Vila Olímpica

- 9h às 19h - Pinturas dos artistas

Local: Vila Olímpica e espaços públicos selecionados

- 11h - DJ Samuel Nas

Local: Vila Olímpica

- 14h - Grupo de dança Kamaleões

- 15h - Campeonato de Skate

Local: Pista de Skate da Vila Olímpica

- 16h - DJ Miguel Garcia

Local: Vila Olímpica

- 19h30 - Hip Hop com Banana Flow, Doze, Rafael De Rá, Santana Rap, Coyote & Paulista FDT, Poeta Loko & Plin e DJ Tiago Porto

Local: Vila Olímpica

Domingo (6/8) - Vila Olímpica

- 9h às 18h - Pinturas dos artistas

Local: Vila Olímpica e espaços públicos selecionados

- 11h às 16h - Recreação para crianças

Local: Esplanada da Vila Olímpica

- 11h - DJ Joice Oliv

Local: Vila Olímpica

- 15h30 - DJ MAKVI

Local: Vila Olímpica

17h - Música eletrônica com artistas Dom Preto, Clivia, Escola de Dança Primeiro Ato e Urban Style

Local: Vila Olímpica

Siga o TNOnline no Google News