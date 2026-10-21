Festival de Dança de Londrina divulga programação com atrações gratuitas e a preços populares
Grupos de todo o Brasil, atração internacional da Bélgica e encerramento com Viviane Mosé marcam a edição 2026 do Festival
A cidade de Londrina sedia, entre os dias 23 e 31 de outubro, a edição 2026 do Festival de Dança de Londrina. O evento contará com uma programação de nove dias composta por espetáculos, oficinas e conferências em diversos espaços culturais, reunindo companhias de vários estados brasileiros e uma atração internacional. A coordenação geral do festival é assinada por Danieli Pereira, com curadoria dividida com Renato Forin Jr. A realização é da APD (Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná), com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, recursos da Política Nacional Aldir Blanc via Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e Ministério da Cultura, apoio do HotMilk, PUC-PR e Casa de Cultura da UEL.
📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN
A cerimônia de abertura será realizada nesta sexta-feira (23), às 20h, no Teatro Ouro Verde, com a apresentação gratuita de “A vida é um dia”, montagem recente do Ballet de Londrina acompanhada pela Orquestra Bravi. O espetáculo, inspirado em poema de Renato Forin Jr. com coreografia de Alex Soares, retrata as memórias e alucinações de uma senhora em um leito de UTI durante a pandemia de covid-19. Embora os ingressos on-line para a abertura já estejam esgotados no site Sympla, a organização reservou uma cota de bilhetes presenciais que será distribuída na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo. Para as demais atrações pagas ao longo da semana, os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), enquanto as atividades gratuitas exigem retirada prévia no site, com limite de três unidades por CPF.
A agenda do primeiro final de semana prossegue no sábado (24), às 20h, no Teatro Ouro Verde, com o espetáculo infantil “Fica Comigo”, da trupe Ateliê do Gesto, de Goiânia, que utiliza caixas de papelão e bonecos em um palco nu para narrar as memórias de um personagem. No domingo (25), às 20h30, a artista local Edna Aguiar apresenta o solo "Brasiliana" na Usina Cultural, trazendo uma narrativa sobre perda de território e memórias familiares com classificação indicativa de 18 anos.
Na segunda-feira (26), a companhia belga Dame de Pic/Cie Karine Ponties inicia sua turnê brasileira no Teatro Ouro Verde, às 20h, apresentando a obra "Soute à bagages", interpretada pelo bailarino Maxime Cozic. A terça-feira (27) terá programação dupla, começando à tarde com a oficina gratuita "Cofo de histórias e brincadeiras dançadas", ministrada por Ana Maria Carvalho no Museu de Arte de Londrina, e encerrando à noite no Ouro Verde com a apresentação "Dança Londrina Clássicos", reunindo alunos da Funcart e do Ballet Luana Prado em suítes de repertórios tradicionais.
A programação segue na quarta-feira (28), às 18h30, com o show gratuito "Bordados de Música", da artista Ana Maria Carvalho, na Concha Acústica. Na quinta-feira (29), às 20h, a Quasar Cia de Dança apresenta no Ouro Verde a montagem "Menos da metade", que aborda o impacto ambiental no Cerrado brasileiro. Já na sexta-feira (30), no mesmo horário e local, o ator João Paulo Lorenzon protagoniza a peça "Do cavalo nada sabemos", dirigida por Denise Stoklos e Alessandra Maestrini, inspirada em um episódio da vida do filósofo Friedrich Nietzsche.
O encerramento do festival ocorre no sábado (31). A partir das 10h, o hall do Teatro Ouro Verde recebe a conferência gratuita "Dançar para contar outras histórias", ministrada pelo crítico Henrique Rochelle e mediada por Renato Forin Jr. À noite, às 20h, a filósofa e escritora Viviane Mosé encerra a edição com a apresentação "Um sim à vida", performance que une filosofia, poesia e dança no palco do principal teatro da cidade.
Serviço
- Festival de Dança de Londrina 2026
- De 23 a 31 de outubro
- Espetáculos, oficina e conferência
- Programação:
- festivaldedancadelondrina.art.br
- @festivaldedancadelondrina
- Ingressos online: Portal Sympla: sympla.com.br/festivaldedancadelondrina
- Ingressos presenciais: Teatro Ouro Verde - Bilheteria (Rua Maranhão, 85) – a partir das 16 horas apenas nos dias de apresentação no local
Programação
- A vida é um dia (abertura) - Ballet de Londrina (Londrina - PR) - Dia 23 out (sex), 20h, Teatro Ouro Verde, Autoclassificação indicativa: 14 anos, Entrada gratuita
- Fica comigo - Ateliê do Gesto (Goiânia - GO) - Dia 24 out (sab), 18h, Teatro Ouro Verde, Autoclassificação indicativa: Livre, Ingressos: R$30 e R$15 (meia ou antecipada)
- Brasiliana - Edna Aguiar (Londrina-PR) - Dia 25 out (dom), 20h30, Usina Cultural, Autoclassificação indicativa: 18 anos, Ingressos: R$30 e R$15 (meia ou antecipada)
- Soute à bagages - Dame de Pic/Cie Karine Ponties (Bélgica) - Dia 26 out (seg), 20h, Teatro Ouro Verde, Autoclassificação indicativa: 10 anos, Ingressos: R$30 e R$15 (meia ou antecipada)
- Dança Londrina Clássicos: O Quebra-Nozes e Dom Quixote (suítes) - Escola Municipal de Dança & Ballet Luana Prado (Londrina - PR) - Dia 27 out (ter), 20h, Teatro Ouro Verde, Autoclassificação indicativa: Livre, Ingressos: R$30 e R$15 (meia ou antecipada)
- Cofo de histórias e brincadeiras dançadas (oficina) - Ana Maria Carvalho (São José dos Campos - SP) - Dia 27 out (ter), das 15h às 17h, Museu de Arte de Londrina, Entrada gratuita
- Bordados de música - Ana Maria Carvalho (São José dos Campos - SP) - Dia 28 out (qua), 18h30, Concha Acústica (em caso de chuva a apresentação será transferida para o Teatro da AML Cultural), Entrada gratuita
- Menos da metade - Quasar Cia de Dança (Goiânia - GO) - Dia 29 out (qui), 20h, Teatro Ouro Verde, Autoclassificação indicativa: Livre, Ingressos: R$30 e R$15 (meia ou antecipada)
- Do cavalo nada sabemos - João Paulo Lorenzon (São Paulo - SP) - Dia 30 out (sex), 20h, Teatro Ouro Verde, Autoclassificação indicativa: 12 anos, Ingressos: R$30 e R$15 (meia ou antecipada)
- Dançar para contar outras histórias - Conferência e bate-papo com Henrique Rochelle (São Paulo - SP) e mediação de Renato Forin Jr. - Dia 31 out (sab), 20h. Hall do Teatro Ouro Verde, Autoclassificação indicativa: Livre, Entrada gratuita
- Um sim à vida (encerramento) - Viviane Mosé (Rio de Janeiro - RJ) - Dia 31 out (sab), 20h, Teatro Ouro Verde, Autoclassificação indicativa: 14 anos, Ingressos: R$30 e R$15 (meia ou antecipada)