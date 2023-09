Festival da Carne de Onça começa na capital do PR; você sabe o que é?

A gastronomia brasileira é muito diversificada, e a capital paranaense também possui uma especialidade: a carne de onça. Um dos petiscos mais famosos de Curitiba se "prepara" para uma eleição deliciosa. Acontece que começa nesta quarta-feira (13), o 7º Festival da Carne de Onça, organizado pela plataforma gastronômica Curitiba Honesta.

O evento gastronômico segue até o próximo dia 4 de outubro e reúne 38 bares e restaurantes da cidade. Para a competição, o prato feito com carne bovina moída, bastante tempero e muita tradição terá preço fixo de apenas R$ 22,00.

Mas, afinal, você sabe exatamente o que é a "Carne de onça"?

O TNOnline te explica

Patrimônio cultural de Curitiba e umas das iguarias mais disputadas em bares e restaurantes da região, a carne de onça está no Top 10 do ranking Melhores pratos com carne crua do mundo. A publicação é da TasteAtlas, plataforma croata que mapeia artigos e críticas gastronômicas.

A carne de onça é um prato tradicional brasileiro originário de Curitiba, onde é servido desde 1953 (na realidade, começou a ser preparado na década de 30). É uma espécie de steak tartare feito com uma combinação de carne moída, alho, cebola, cebolinha, azeite, conhaque, pimenta em pó e páprica doce em pó. A carne moída é achatada, regada com conhaque, temperada e misturada com os demais ingredientes. Depois de pronto, a mistura resultante geralmente é moldada em um retângulo plano e é servida com pão torrado, mostarda e manteiga.

O nome do prato significa carne de onça, referindo-se ao felino brasileiro conhecido como onça, porque se diz que depois de comer o prato, você terá o bafo da onça, uma referência aos ingredientes picantes usados para prepará-lo

