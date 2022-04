Da Redação

Ferry boat terá restrição de veículos pesados a partir desta sexta

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que, em virtude dos serviços de manutenção nas embarcações e nos atracadouros, fica restrito o tráfego de veículos pesados com mais de três eixos e/ou superior a 14 metros na travessia da Baía de Guaratuba das 06h às 22h, com exceção do transporte coletivo de passageiros e veículos prestadores de serviços públicos.

Essa medida visa evitar a formação de filas excessivas para a compra do bilhete de embarque. A restrição terá início nesta sexta-feira (08), permanecendo em vigor até que sejam restabelecidas as condições de operacionalidade da travessia.