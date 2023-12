Ferry boat de Guaratuba, volta a cobrar tarifa no dia 3 de janeiro

Ferry boat de Guaratuba, no Litoral o Paraná.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a cobrança da travessia aquaviária da Baía de Guaratuba, conhecida como Ferry boat de Guaratuba, será retomada a partir das 0h do dia 03 de janeiro. A tarifa base será de R$ 8,90, podendo ser paga em dinheiro ou com cartão de débito nos guichês.

continua após publicidade

A mudança encerra a gratuidade da travessia iniciada em agosto, quando entrou em vigor o novo contrato de operação do serviço, e que está válida até as 23h59min59s do dia 02 de janeiro.

- LEIA MAIS:Temporal provoca estragos em Apucarana e na região; veja vídeo

continua após publicidade

Neste intervalo foram analisados os dispositivos legais que permitiriam a retomada da cobrança, necessária para cobrir parcialmente os custos da travessia, atualmente administrada pelo DER/PR.

O planejamento é manter a travessia em operação até ser concluída a nova Ponte de Guaratuba, cujos trabalhos continuam avançando com a implantação do canteiro industrial e canteiro administrativo da obra.

De acordo com estudos técnicos e com base em dados históricos, o volume anual médio de tráfego da travessia da Baía de Guaratuba é de 1.359.990 veículos.

MORADORES – Permanece a isenção de pagamento da travessia para veículos emplacados e pertencentes a proprietários que moram em Guaratuba, conforme estabelecido pela lei estadual n° 15.749/2007.



Siga o TNOnline no Google News