Ferry boat de Guaratuba terá operação completa nesta temporada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O terceiro ferry boat do DER retornou ao litoral paranaense nesta quarta

A partir desta semana, a travessia da baía de Guaratuba está operando completamente revitalizada. O terceiro ferry boat do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), o Piquiri, retornou ao litoral paranaense nesta quarta-feira (28), se juntando aos outros já totalmente reformados.

continua após publicidade .

Há décadas as ferry boats não passavam por uma reforma tão completa, que deixou as embarcações praticamente novas. Todos os serviços foram feitos em um estaleiro catarinense, com os ferrys retirados da água para receber os serviços.

-LEIA MAIS: Ratinho anuncia três novos nomes para o primeiro escalão do Estado

continua após publicidade .

Além das embarcações, também foram revitalizados os quatro atracadouros utilizados para travessia na baía de Guaratuba, que incluíram a substituição de quatro flutuantes por estruturas novas, e também a substituição de duas das pontes de acesso aos flutuantes, além da reforma das duas outras pontes.

A travessia conta ainda com três conjuntos de balsa e rebocador, a balsa Rainha dos Valadares e rebocador Granfino, balsa Equip 400 e rebocador Sol de Verão, balsa Vitória e rebocador San Belo, disponibilizados pela permissionária responsável pelos serviços no local.

CAPACIDADE – Com as seis embarcações em atividade, o DER/PR atende a capacidade máxima da baía de Guaratuba, que é uma limitadora natural para o tráfego de veículos no Litoral. A formação de filas na alta temporada será consequência do grande aumento no número de carros e caminhões utilizando a travessia, indo além da capacidade da baía.

continua após publicidade .

Os ferrys e balsas se revezam conforme a necessidade, garantindo uma travessia sem interrupções para os usuários e permitindo manutenções preventivas, priorizando a segurança dos usuários e tripulantes.

Atualizações sobre o tempo de espera da travessia em ambos os sentidos, bem como outras informações relevantes são divulgadas pelo Twitter.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná terá ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

Siga o TNOnline no Google News