Ferry boat de Guaratuba tem restrição de veículos durante a alta tempo

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a travessia de veículos com mais de três eixos no ferry boat de Guaratuba terá restrições de horários e dias até o final de fevereiro, medida necessária para reforçar a segurança dos usuários durante esse período de maior movimento no Litoral.

fonte: AEN

O tráfego de veículos com mais de três eixos fica proibido na travessia em dias úteis - das 06h01min até as 23h59min, aos finais de semana; e entre os dias 17 e 22 de fevereiro, devido ao Carnaval.

Sem guindaste e com faixa extra liberada, BR-277 tem apenas 400m em pista simples. As únicas exceções serão para o transporte coletivo de passageiros e para veículos prestadores de serviços públicos.

Atualizações sobre o tempo de espera da travessia em ambos os sentidos, bem como outras informações relevantes para os usuários são divulgadas pelo Twitter.

FERRY

O ferry boat Piquiri está retornando para a baía de Guaratuba nesta semana, após ter passado meses em reforma em um estaleiro catarinense. Serão realizadas avaliações e os ajustes necessários nestes primeiros dias, e, na sequência, ela já será incorporada na travessia da baía. O mesmo procedimento foi realizado nos ferry boats Guaraguaçu e Nhundiaquara, ambos atualmente em operação.

Além das embarcações, também foram realizadas melhorias nos quatro atracadouros utilizados para travessia na Baía de Guaratuba, que incluíram a substituição de quatro flutuantes por estruturas novas, e também a substituição de duas das pontes de acesso aos flutuantes.

