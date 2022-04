Da Redação

Ferry Boat de Guaratuba opera em velocidade reduzida

No ferry boat de Guaratuba, no Litoral do Paraná que tem apresentado diversos problemas nos últimos meses, devido às condições climáticas, as embarcações seguem operando em velocidade reduzida, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER). O tempo médio de travesia, entre a compra do bilhete e o desembarque, está em aproximadamente 60 minutos, nesta quinta.

O DER recomenda que, para evitar filas nos feriados (Páscoa e Tiradentes), os visitantes do Litoral busquem horários alternativos para utilizar a travessia da Baía de Guaratuba pelo ferry boat, devido à situação atual de manutenção, o que tende a gerar filas. A sugestão é evitar os horários de pico entre as 11h e 14h, e entre as 18h e 20h. Em dias úteis não haverá alterações.

Em paralelo, visando reduzir o tempo de espera em filas enquanto as manutenções estão em andamento, o DER/PR determinou a restrição do tráfego de veículos pesados com mais de três eixos e/ou superior a 14 metros na travessia da Baía de Guaratuba das 6 às 22 horas, com exceção do transporte coletivo de passageiros e veículos prestadores de serviços públicos.

