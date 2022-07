Ferrari apreendida pela PF vai a leilão no Paraná; veja as fotos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ferrari apreendida pela PF e avaliada em mais de R$ 1 milhão vai a leilão no Paraná

Com lance mínimo de R$1.150.000,00, uma Ferrari vermelha vai a leilão em Londrina, no Norte do Paraná. O carro foi apreendido durante uma operação da Polícia Federal (PF) e pode ser visitado no pátio da corporação, localizado na Rua Tietê nº 1450, no Vila Nova.

continua após publicidade .

Conforme informações da PF, para isso, é preciso realizar um agendamento prévio com, no mínimo, 48 horas de antecedência pelo e-mail contato@topoleiloes.com.br. Os interessados devem informar o nome completo, números do CPF e RG, além da data em que pretende fazer a visitação.

O leilão está previsto para ocorrer na próxima quinta-feira, dia 04 de agosto, pela internet, às 10h20min. O pagamento do veículo precisa ser feito à vista.

continua após publicidade .

Conforme o leiloeiro, o modelo é ano 2010 e tem 570cv. Veja imagens do automóvel:

fonte: Reprodução/RPCTV Automóvel pode ser visitado no pátio da PF de Londrina

fonte: Reprodução/RPCTV O carro foi apreendido durante operação da Polícia Federal

continua após publicidade .

fonte: Reprodução/RPCTV O valor do lance mínimo é o valor em que o carro foi avaliado

fonte: Reprodução/RPCTV Conforme o leiloeiro, o modelo é ano 2010 e tem 570cv

Informações Polícia Federal.

Siga o TNOnline no Google News