Ferramenta de mapas do Google fotografa roubo no norte do Paraná; veja

Um veículo que captura imagens para serviço de mapeamento de ruas do Google flagrou um assalto ocorrido em Londrina, no norte do Paraná. As imagens foram capturadas em março deste ano, porém, começaram a circular na internet nesta semana.

O roubo ocorreu na Rua Benedito Rodrigues Cunha, nos Cinco Conjuntos. Uma testemunha do crime contou que a vítima, uma mulher, estava a caminho do trabalho quando foi abordada por um assaltante, no horário do almoço.

Na primeira parte das imagens a câmera flagra o criminoso em uma moto, tomando um objeto da vítima, um celular. Logo depois, as imagens mostram o homem fugindo e mais à frente, a mulher pedindo ajuda em um condomínio residencial na Rua Iêda Pesarini Ferreira.

A polícia suspeita que o mesmo assaltante teria feito outra vítima no mesmo dia. Outra mulher foi abordada por um motociclista, teve a bolsa e o celular roubados e foi esfaqueada pelo criminoso. O surgimento das imagens pode ajudar a polícia a elucidar ambos os crimes.

