Férias escolares exigem atenção redobrada para prevenir acidentes com crianças

Secretaria estadual da Saúde destaca que a prevenção é a forma mais eficaz de evitar acidentes durante o período de férias

A chegada das férias escolares representa um período de descanso e diversão para as crianças, mas também exige atenção redobrada de pais e responsáveis. Com a mudança da rotina e o maior tempo em casa, aumentam os riscos de acidentes domésticos e outras ocorrências que podem comprometer a saúde infantil.

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A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta que cuidados simples, como manter uma boa hidratação, incentivar a higiene pessoal, oferecer alimentação adequada e adotar medidas de prevenção dentro de casa, são fundamentais para garantir um período de férias mais seguro. A prevenção continua sendo a forma mais eficaz de evitar acidentes. Com pequenas mudanças no ambiente doméstico e acompanhamento constante dos responsáveis, é possível reduzir significativamente os riscos e garantir um recesso mais seguro para toda a família.

As ocorrências mais frequentes nesta época do ano envolvem quedas, sufocamentos e intoxicações. Embora muitos casos não sejam graves inicialmente, alguns podem evoluir rapidamente, exigindo atendimento médico imediato. Segundo dados da Divisão de Vigilância de Zoonoses e Intoxicações da Sesa, as intoxicações por medicamentos e produtos de uso doméstico continuam entre os principais riscos para crianças de até 12 anos.

Em 2026, até o momento, foram contabilizados 1.151 casos de intoxicação nesta faixa etária, sendo 483 por medicamentos e 242 por produtos de uso doméstico. Também foram registrados casos relacionados a agrotóxicos, plantas tóxicas, raticidas, metais, drogas e outras substâncias. Já em 2025 houve 2.997 casos no geral, sendo 1.349 de medicamentos e 611 causados por produtos de uso doméstico, além de ocorrências envolvendo os demais agentes tóxicos.

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Em relação aos atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as principais ocorrências envolvendo crianças estão traumatismos em geral (8.221 casos), afogamento/engasgo/obstrução (542 casos), retirada de corpos estranhos do ouvido, nariz, faringe ou laringe (405 casos), intoxicações ou envenenamentos por medicamentos e outras substâncias (230 casos), além de queimaduras (167 casos). O levantamento corresponde ao período de janeiro a junho deste ano.

Além da prevenção de acidentes, a Sesa reforça a importância de manter hábitos saudáveis durante o recesso escolar. A ingestão adequada de água, apesar das temperaturas mais baixas, alimentação equilibrada e manutenção da rotina de higiene ajudam a reduzir riscos de doenças.

Confira as orientações sobre cuidados essenciais:

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- Manter medicamentos, produtos de limpeza e itens de lavanderia em armários altos e trancados. Administrar medicamentos somente com prescrição médica

- Nunca armazenar produtos de limpeza em garrafas de refrigerante ou outras embalagens de bebidas.

- Em caso de intoxicação, não provocar vômito e procurar atendimento médico imediatamente.

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- Evitar que crianças pequenas tenham acesso a objetos pequenos que possam causar engasgos.

- Procurar atendimento em uma unidade de saúde ou acionar os serviços de emergência sempre que houver suspeita de acidente grave.

Serviço:

Em casos de intoxicação ou acidentes com animais peçonhentos, a população pode buscar orientação imediata junto à Rede CIATox Paraná, que presta atendimento especializado e orienta sobre os procedimentos adequados até a chegada ao serviço de saúde.

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