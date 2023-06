Feriado teve o dobro de motoristas flagrados por embriaguez ao volante

O feriado prolongado de Corpus Christi encerrou com o dobro de motoristas flagrados por embriaguez ao volante no Paraná. Dados consolidados da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgados nesta segunda-feira (12), após o encerramento da operação, apontam que 176 motoristas foram notificados pela irregularidade – 145 nas estradas federais e 31 nas rodovias estaduais. No feriado de 2022, foram 87 notificações da – 79 da PRF e 8 da PRE.

Nas rodovias estaduais, a PRE registrou um aumento de 66% no número de prisões ocasionadas por embriaguez ao volante. A operação foi iniciada na última quarta-feira (7) e encerrada no domingo (11). Ao longo de todo o feriado, 10 pessoas foram presas por dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas. No feriado de 2022, foram seis pessoas presas por este mesmo crime de trânsito.

Além disso, foram registradas 31 notificações por embriaguez, número 387% maior do que o registrado em 2022, com apenas 8 notificações.

Nas rodovias federais, a operação da PRF foi encerrada no domingo, totalizando mais de um flagrante de embriaguez ao volante por hora de operação. Além das 145 notificações, cinco motoristas foram presos por dirigirem embriagados.

ACIDENTES E MORTES

As rodovias do estado tambpem registraram um aumento de 13% no número de acidentes. Foram registrados 195 acidentes neste ano – 88 nas rodovias estaduais e 107 nas estradas federais. No feriado do ano passado foram 172. O número de feridos, no entanto, disparou. Foram 205 vítimas contra 117 no feriado do ano passado, um crescimento de 75%.

Já o número de mortes nas rodovias foi menor no feriado de 2023. Foram 21 óbitos – 12 decorrentes de acidentes em estradas estaduais e 9 em rodovias federais. No Corpus Christi de 2022, foram 23 óbitos, uma redução de 9,5%.

