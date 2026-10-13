Feriado tem 98 acidentes, 110 feridos e quatro mortes em rodovias do Paraná

As operações de fiscalização nas rodovias estaduais e federais do Paraná durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida terminaram com registros de acidentes, mortes e milhares de infrações de trânsito. Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou 98 acidentes, com 110 pessoas feridas e quatro mortes. Já nas rodovias estaduais, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) lavrou 2.738 autos de infração entre os dias 9 e 12 de outubro.

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O balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida 2026, divulgado pela PRF, considera os quatro dias de reforço na fiscalização nas rodovias federais. Entre os acidentes registrados, os mais frequentes foram saídas de pista, com 28 ocorrências, e colisões traseiras, com 15, além de colisões laterais no mesmo sentido e tombamentos, com 11 registros cada.

Também foram contabilizadas oito colisões frontais e dois atropelamentos de pedestres. Entre as principais causas identificadas pela corporação estão a reação tardia ou ineficiente do condutor, apontada em 21 ocorrências, a ausência de reação, em 14, e a velocidade incompatível, em 12. A ingestão de álcool foi identificada como causa principal em sete acidentes.

As quatro mortes registradas pela PRF ocorreram em diferentes trechos do estado. Na sexta-feira (9), uma colisão frontal na BR-476, em Lapa, resultou em uma morte. Na noite de sábado (10), outra pessoa morreu em uma colisão traseira na BR-116, em Mandirituba.

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No domingo (11), um pedestre morreu após ser atropelado na BR-277, em São José dos Pinhais. A quarta morte foi registrada na segunda-feira (12), em uma colisão frontal na BR-369, em Mamborê.

Durante a operação nas rodovias federais, a PRF realizou 1.811 testes de alcoolemia e flagrou 45 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Quatro foram presos. Ao todo, 2.939 pessoas e 2.436 veículos foram fiscalizados.

Os radares registraram 1.968 imagens de veículos em excesso de velocidade. A fiscalização também resultou em 80 autuações por ultrapassagens em faixa contínua, 80 por falta de cinto de segurança — sendo 29 de condutores e 51 de passageiros — e 15 por transporte irregular de crianças sem o dispositivo de retenção adequado.

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Outras infrações incluíram 18 casos de uso de celular ao volante e 54 por descumprimento da Lei do Descanso, que estabelece períodos de repouso para motoristas profissionais.

Nas rodovias estaduais, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) também intensificou o policiamento entre os dias 9 e 12 de outubro, com foco na prevenção de acidentes e na fiscalização de condutas de risk.

Durante a Operação Padroeira do Brasil 2026, foram registrados 17 casos de condutores autuados por dirigir sob influência de álcool e 40 recusas ao teste do etilômetro. Seis motoristas foram presos por embriaguez ao volante, enquanto 41 foram flagrados dirigindo sem habilitação.

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O balanço aponta ainda 332 autuações pelo não uso do cinto de segurança por condutores ou passageiros.

Além da fiscalização de trânsito, a PRF realizou ações de combate ao crime nas rodovias federais do Paraná. Durante os quatro dias, foram apreendidas aproximadamente 1,5 tonelada de maconha, 23.431 maços de cigarros contrabandeados, uma pistola e 47 munições. Ao todo, 26 pessoas foram detidas por diferentes crimes.

As duas corporações reforçaram, em seus balanços, a importância do cumprimento das leis de trânsito e da adoção de comportamentos seguros para reduzir os riscos de acidentes nas rodovias.