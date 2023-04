Feriado registra 16 mortes em acidentes nas rodovias estaduais do PR

Da Redação

Acidente registrado na PR-444 em Arapongas vitimou um homem de 37 anos no sábado (8)

O feriado prolongado de Páscoa registrou 58 acidentes que resultaram em 16 mortes e 81 feridos nas rodovias estaduais do Paraná. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (10) pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) que realizou uma operação entre os dias 6 e 10 de abril.

Na região norte do Estado, seis pessoas morreram em acidentes de trânsito sendo duas em rodovias estaduais, duas em rodovias federais e outras duas em estrada rural e perímetro urbano. Veja abaixo:

Em Arapongas, um grave acidente matou um homem de 37 anos, na noite de sábado (08) na PR-444, na altura do km 8, próximo ao trevo de acesso à rua Tangará. A colisão aconteceu por volta das 22h40 e envolveu um carro GM/Corsa com placas de Diamante do Norte e um ônibus. O motorista foi identificado como, Rodrigo Hubner de Miranda. Segundo a Polícia Militar (PM), o ônibus trafegava sentido Rolândia a Arapongas, quando corsa invadiu a pista contrária e bateu frontalmente contra o ônibus.

Entre Cruzmaltina e Faxinal, outro grave acidente tirou a vida de uma jovem de 20 anos, na noite de domingo (09), na PR-272. A vítima estava na garupa de uma moto conduzida por um homem. Durante o trajeto o motociclista acabou atropelando um cachorro e perdeu o controle da moto, caindo na rodovia. Na sequência um carro Renault Logan colidiu na motocicleta e atropelou a passageira. A mulher morreu na hora. O motorista do carro não teve ferimentos.

Durante a Operação Páscoa a PRE também registrou 1.539 autos de infração de trânsito, 4.173 casos de excesso de velocidade e nove prisões por embriaguez ao volante.



RODOVIAS FEDERAIS

Segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o feriado de Páscoa registrou 96 acidentes, com 93 feridos e 10 óbitos no Paraná. Entre os acidentes fatais está a ocorrência da BR-376 em Ortigueira que causou a morte de um homem de 35 anos.

O acidente aconteceu na noite de domingo (9), por volta das 18h25, no km 334, da BR-376, próximo ao bairro dos França, em Ortigueira. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, (PRF), a vítima conduzia o veículo Siena, com placas de Curitiba, e seguia sentido Ortigueira/Mauá da Serra, quando após uma curva o condutor perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista de rolamento, subiu num barranco e capotou.

Em Apucarana, um homem morreu na sexta-feira (7) após ser atropelado na Avenida Minas Gerais, trecho urbano da BR-376. Um veículo Gol, com placas de Telêmaco Borba, conduzido por um homem de 41 anos que estava com a filha de 13 anos, seguia sentido Apucarana/Arapongas e acabou atropelando o homem que atravessava a rodovia. A vítima morreu no local.

OUTROS ACIDENTES

Em Arapuã, um capotamento vitimou fatalmente um homem, na tarde de sábado (08). O acidente aconteceu na estrada rural do distrito do Alto Lajeado, por volta das 15h15. Equipes do Siate/Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar foram acionados, mas chegando ao local só puderam constatar o óbito.

Em Jardim Alegre, um motociclista morreu após se envolver em acidente no fim da tarde de domingo (9). A vítima fatal, foi identificada como Eduardo Henrique Lima dos Santos, 22 anos, conhecido como Du. O acidente de trânsito ocorreu no cruzamento da Rua Bandeirantes com a Rua Santo Antônio. De acordo com informações de populares a motocicleta foi fechada por um carro que se evadiu do local após o acidente.

