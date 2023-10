Feriado prolongado termina com 21 mortes em acidentes no PR

Siga o TNOnline no Google News

Vinte e uma pessoas morreram nas estradas do Paraná no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida em 168 acidentes de trânsito registrados em cinco dias de operação. Os números constam nos balanços da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Rodoviária Estadual (PRE), divulgados nesta segunda-feira (16).

Apesar de somarem menos acidentes, as estradas estaduais registram maior número de óbitos. Foram 15 mortes em 68 acidentes, que deixaram 69 pessoas feridas e 15 óbitos. Nas rodovias federais, cem acidentes foram registrados durante a operação. Seis pessoas morreram e 140 ficaram feridas.

Não há comparativo, porque em 2022, o feriado não foi prolongado. A PRE destaca ainda que em 2023 não ocorreram tantos problemas relacionados a desmoronamentos e bloqueios de vias. Na manhã desta segunda-feira (16), o Paraná mantinha quatro pontos de interdição nas rodovias federais: BR- 476, BR-153 e BR-280 – na região de União da Vitória.

EXCESSO DE VELOCIDADE

Apesar da situação das estradas e do excesso de chuva, mais de 10 mil motoristas foram flagrados em excesso de velocidade.

A PRE constatou 4.194 veículos em excesso de velocidade e autuou 1.513 veículos por diversas infrações de trânsito. Seis motoristas foram presos por embriaguez ao volante.

Já a PRF informou que mais de seis mil imagens de motoristas transitando acima da velocidade foram registradas no feriado, uma média de cerca de mais de 50 flagrantes por hora. No primeiro dia de operação (11), dois flagrantes foram capturados. Uma BMW a 201 km/h na BR-277, em São Miguel do Iguaçu (PR) e um Gol a 161 km/h na BR-277, em Paranaguá (PR). Pela infração gravíssima, os motoristas estão sujeitos a uma multa de R$ 880,41, além da suspensão da CNH.

Neste ano, durante os cinco dias de operação, 528 motoristas foram flagrados ultrapassando em locais proibidos - quatro flagrantes por hora - e em 275 ocasiões, algum dos ocupantes não utilizava o cinto de segurança. Ainda, 69 motoristas foram autuados por embriaguez. Três foram presos por dirigirem embriagados.

