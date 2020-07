Feriado do Dia do Servidor Público é antecipado para sexta-feira (12)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Portaria nº 289/2020 transferiu, no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, a celebração referente à data de 28 de outubro, que representa o Dia do Servidor Público, para esta sexta-feira (12 de junho).

Nesta data, não haverá expediente na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e nos Cartórios Eleitorais do estado. Desta forma, ficam prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente todos os prazos que porventura se iniciem ou se encerrem na data.

Com base em vivências dos anos eleitorais anteriores, a alteração considera a necessidade de otimização na prestação de serviços, tendo em vista os prazos do Calendário Eleitoral, que prevêem a intensificação das demandas no mês de outubro por conta das eleições municipais deste ano.

Também não haverá expediente na quinta-feira (11 de junho), devido ao feriado de Corpus Christi.