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Feriado deve ser de frio intenso em cidades do Paraná

Norte do estado, tradicionalmente mais quente, também registra mínimas abaixo dos 10ºC

Escrito por Da Redação
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Feriado deve ser de frio intenso em cidades do Paraná
Autor Feriado da Independência do Brasil será de frio em Apucarana e região - Foto: Arquivo TNOnline

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para o declínio das temperaturas no Paraná. O aviso meteorológico é válido desde este domingo (6) até o meio-dia de segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil. De acordo com o órgão, os termômetros devem registrar uma queda entre 3ºC e 5ºC, uma mudança climática brusca que pode representar leve risco à saúde.

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Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o feriado de 7 de setembro será marcado pelo avanço do ar frio em várias regiões paranaenses. As temperaturas mínimas devem ficar próximas dos 5°C nas cidades do Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Mesmo na região Norte, que possui um clima tradicionalmente mais quente, os valores permanecerão baixos, perto dos 10°C. Municípios como Apucarana, Arapongas e Ivaiporã, por exemplo, têm previsão de mínima na casa dos 9ºC.

Na Grande Curitiba, a sensação térmica amena não se limitará ao amanhecer, estendendo-se por toda a tarde, com máximas que não devem ultrapassar os 15°C. No Litoral, os termômetros também não sobem muito e as máximas ficam abaixo dos 20°C.

A mudança no tempo começou a ser sentida ainda no domingo, que apresentou instabilidade em boa parte do estado, com registro de chuvas isoladas na metade norte e nos Campos Gerais. O frio mais intenso, no entanto, concentrou-se na porção Sul do Paraná nas primeiras horas da manhã. O município de General Carneiro registrou 1,9°C, enquanto Palmas marcou 2,3°C, sendo as mínimas mais baixas do dia no estado, de acordo com o monitoramento do Simepar.

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alerta amarelo aviso meteorológico declínio de temperaturas mudança climática previsão do tempo saúde e clima
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