Para Apucarana, Arapongas e demais cidades do Vale do Ivaí, Simepar e Inmet apontam cenário de alerta

O Paraná está sob alerta de tempestade nesta sexta-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de perigo potencial (amarelo) para todo o estado. Há risco de chuva intensa, ventos de até 100 km/h e queda de granizo. O alerta é válido até as 23h59.

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O aviso do Inmet para o estado indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, com volume de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem variar de 60 km/h a 100 km/h. Há risco de alagamentos, queda de árvores, danos à rede elétrica e estragos em plantações.

A região Noroeste do Paraná tem alerta laranja (perigo), com início às 9h16 e validade até as 23h59. O aviso abrange também áreas do Oeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Centro Ocidental, Centro Oriental, Sudoeste, Sudeste e Centro-Sul do estado.

Apucarana, Arapongas e Vale do Ivaí em alerta

Para Apucarana, Arapongas e demais cidades do Vale do Ivaí, o cenário é de atenção. O vale está inserido na região Central do Paraná, que, segundo o Simepar, deve ter aumento significativo da instabilidade atmosférica ao longo da sexta-feira, com condições favoráveis para pancadas de chuva e tempestades. Há risco de temporais isolados, com possibilidade de rajadas de vento e queda de granizo, exigindo acompanhamento dos alertas da Defesa Civil.

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A instabilidade prevista para esta sexta-feira (20/11) também atinge as regiões Norte e Central do Paraná, embora com variações nos volumes de chuva e nas temperaturas.

Londrina e Maringá devem registrar máximas próximas dos 30°C. Em Londrina, a previsão indica 30°C, com 69% de probabilidade de chuva fraca e ventos de 3 km/h. Em Maringá, a previsão aponta tempestade, com máxima de 30,1°C, mínima de 21,5°C, 78% de umidade e ventos de 13 km/h.

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Ivaiporã, no Vale do Ivaí, deve ter um dia de céu parcialmente nublado, com máxima de 27°C e mínima de 16°C. A probabilidade de chuva é de 13%, com ventos de leste-sudeste de 13 km/h. Já Faxinal pode registrar máxima de 28°C e mínima de 19°C, com previsão de céu parcialmente nublado.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e a Defesa Civil apontam risco alto de transtornos no Centro-Sul, Sudeste, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Nessas áreas, há possibilidade de chuva forte em curto período, rajadas de vento intensas, descargas elétricas e granizo. Os fenômenos podem causar enxurradas, destelhamentos e danos em plantações.

Segundo o Simepar, os maiores volumes de chuva são esperados na metade sul do Paraná, com acumulados que podem se aproximar ou ultrapassar 50 milímetros. Em Curitiba, a previsão indica 98% de probabilidade de chuva, com acumulado estimado em 22,9 milímetros e rajadas de vento de até 35 km/h.

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As instabilidades são favorecidas pela intensificação do fluxo de umidade da região amazônica, pelo fortalecimento de um sistema de baixa pressão no Paraguai e pela atuação de uma frente fria.

A Defesa Civil recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores e que motoristas evitem estacionar próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Para receber alertas por SMS, basta enviar o CEP de residência para o número 40199. Em emergências, os telefones são 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

A previsão é de redução da instabilidade no sábado (21) na maior parte da Região Sul, mas ainda podem ocorrer pancadas isoladas em Curitiba, no Vale do Ribeira e no Norte do Paraná.