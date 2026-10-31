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Feriado de Finados terá calor, chuva e risco de temporais em várias regiões do Paraná

Institutos de meteorologia indicam combinação de calor e umidade, com previsão de chuvas isoladas e trovoadas até a próxima segunda-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Feriado de Finados terá calor, chuva e risco de temporais em várias regiões do Paraná
Autor Esse calor aliado à alta umidade atmosférica estimula a formação de nuvens carregadas - Foto: Arquivo/AEN

O feriado prolongado de Finados, que segue até a próxima segunda-feira (2), será marcado por instabilidade climática, variação térmica e risco de temporais em diferentes regiões do Paraná e de Santa Catarina.

- leia mais: Idoso é esfaqueado ao reagir a assalto em Curitiba

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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Simepar, a combinação de calor e umidade favorece a formação de áreas de instabilidade, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas, especialmente a partir de domingo (1º). No litoral paranaense e catarinense, os dias de folga terão alternância entre períodos de sol e chuvas isoladas, exigindo atenção de quem planeja aproveitar as praias.

Enquanto o litoral de Santa Catarina apresenta tendência de melhora gradual no domingo, as praias do Paraná mantêm a nebulosidade e a instabilidade persistindo no início da semana. Em contrapartida, o interior paranaense registra elevação nas temperaturas, com marcas que podem se aproximar dos 30°C no Oeste e no Norte do Estado.

Esse calor aliado à alta umidade atmosférica estimula a formação de nuvens carregadas, intensificando o risco de temporais acompanhados de raios e rajadas de vento na segunda-feira devido à aproximação de um sistema de baixa pressão. Na região Leste, incluindo Curitiba e os Campos Gerais, o cenário predominante é de maior nebulosidade e temperaturas amenas.

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Em Ponta Grossa, os termômetros devem alcançar máximas de aproximadamente 25°C no sábado e 26°C no domingo, mas com pancadas de chuva previstas principalmente para os períodos da tarde, padrão que se estende para a segunda-feira com queda nas temperaturas.

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Diante das previsões de pista molhada e instabilidade nas estradas, órgãos de segurança e meteorologistas recomendam que os motoristas verifiquem as condições dos veículos, acompanhem boletins atualizados antes de pegar a estrada e redobrem a atenção em trechos com chuva intensa, além de evitar áreas alagadas e pontos vulneráveis a descargas elétricas durante os temporais.

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CHUVAS clima feriado de Finados paraná previsão do tempo segurança nas estradas temporais
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