O feriado prolongado da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), deve ser marcado por temporais no Paraná. Segundo o Boletim de Gestão de Riscos nº 050/2026, divulgado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) em conjunto com a Defesa Civil Estadual, há risco alto de transtornos provocados pelo mau tempo em áreas do Centro-Sul, Sudeste, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

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Embora a previsão aponte a possibilidade de tempestades isoladas em todo o estado até sexta-feira, o potencial para fenômenos mais severos concentra-se nas quatro regiões destacadas pelo boletim, atualizado às 12h30 desta quarta-feira (18). Entre os principais perigos estão o registro de chuva forte em curto intervalo de tempo, rajadas de vento pontualmente intensas e queda de granizo.

O cenário de instabilidade atmosférica é resultado da combinação entre o fluxo de umidade proveniente da região amazônica, o fortalecimento de um sistema de baixa pressão no Paraguai e o avanço de uma frente fria. Esses fatores devem elevar significativamente os índices de instabilidade justamente na sexta-feira, exigindo maior cautela dos moradores e motoristas que pegarem a estrada no feriado.

Antes do pico previsto para o fim da semana, o tempo já apresenta mudanças nesta quarta-feira (18). A atuação do sistema de baixa pressão no norte paraguaio aliado a uma frente fria na altura do Rio Grande do Sul favorece a ocorrência de temporais localizados em todas as regiões paranaenses, sobretudo entre a tarde e a noite. Na quinta-feira (19), o comportamento climático segue semelhante, impulsionado pelo aquecimento da superfície e pela alta disponibilidade de umidade, mantendo o alerta para tempestades pontuais no período vespertino e noturno.

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Diante do quadro meteorológico, a Defesa Civil orienta que a população acompanhe regularmente os avisos climáticos e siga as recomendações preventivas dos órgãos oficiais ao longo de todo o período de instabilidade.