O Paraná enfrentará dias de instabilidade climática marcados pela intercalação entre muito calor e chuvas volumosas, com os maiores acumulados previstos para esta sexta-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva já ganha força nesta quinta-feira (19) devido à intensificação de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai, que altera as condições do tempo desde o período da manhã nas regiões Oeste, Sudoeste e no extremo Noroeste do Estado, divisa com o Mato Grosso do Sul, com previsão de chuvas e trovoadas.

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Durante a tarde e a noite desta quinta-feira, os temporais se espalham pelas demais regiões paranaenses de forma irregular, impulsionados pela combinação de calor e umidade na atmosfera. As temperaturas devem ultrapassar os 30°C nas áreas do Norte Novo, Norte e Norte Pioneiro, e chegar perto dessa marca nos Campos Gerais, na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral. Nas outras regiões, a ocorrência de chuva deve amenizar ligeiramente a sensação de calor.

Para a sexta-feira de feriado, o Simepar indica que a chuva será mais intensa na metade Sul do Paraná, com volumes que podem se aproximar ou ultrapassar ligeiramente a marca de 50 milímetros. O fim de semana seguirá com instabilidade. No sábado (21), o sol deve predominar antes da chegada da chuva, causando uma forte sensação de tempo abafado, com chuvas e trovoadas localizadas, principalmente entre a tarde e a noite. Já no domingo (22), o avanço de uma nova frente fria pelo Sul do Brasil aumentará consideravelmente a condição para tempestades em todo o Estado, com chuvas mais fortes e abrangentes entre a tarde e a noite. O meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen, ressalta que as formações de tempestades são monitoradas 24 horas por dia, com emissão de alertas pela Defesa Civil para as áreas de risco.