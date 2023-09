Fenômeno misterioso destelha casa e assusta família no PR; vídeo

O fato ocorreu no último domingo (17) em Fazenda Rio Grande

Uma família passou por momentos de terror na tarde do último domingo, 17 de setembro, após notarem que a residência em que vivem estava sendo destruída. Inclusive, o que chama a atenção é o fenômeno que causou o destelhamento no imóvel.

As vítimas, que vivem no bairro Eucaliptos, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, alegam que o prejuízo se deve a um redemoinho.

O circuito de monitoramento da residência flagrou o momento em que o telhado é arremessado contra o ar. (Assista abaixo)

Segundo o morador da casa, Ney Luiz, ninguém ficou ferido. No momento em que o suposto redemoinho atingiu a casa, uma outra moradora estava em um quarto e não foi atingida pelas telhas.

“A gente estava sentado ali na frente, quando veio esse redemoinho na rua, entrou na casa e fez estrago na cobertura. O tempo estava bom, não esperava por isso. Um funil se formou na frente de casa”, explicou Ney.

Veja:

Um meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) falou sobre o que pode ter provocado o destelhamento da casa. Para ler, acesse o portal da Banda B, parceira do TnOnline.



