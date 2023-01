Fenômeno conhecido como ‘Demônio de poeira’ chama atenção no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

ocorre em situações de muito calor e pouca umidade do ar

Um vídeo que mostra um funil de poeira chamou a atenção em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba e viralizou nas redes sociais, Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fenômeno é chamado nos EUA de Dust Devil (Demônio de Poeira em tradução dieta) e ocorre em situações de muito calor e pouca umidade do ar (em desertos são muitos comuns). Veja: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

Ainda conforme o Simepar, a situação não costuma perdurar por muito tempo, pois a irregularidade do chão (como casas, árvores, lagos) costuma interromper o processo de formação e fortalecimento do fenômeno.



Além disso, de acordo com o Simepar, no Brasil costuma-se confundir o Dust Devil com tornado. Contudo, os dois são parecidos somente na forma, por conta do funil, e o Dust Devil é bem mais fraco (mesmo assim pode levanta muita poeira, como mostra o vídeo, além de tábuas e telhas soltas.

continua após publicidade .

O flagrante foi registrado na tarde da última sexta-feira (27)



Siga o TNOnline no Google News