Feminicídio: filha encontra mãe morta a facadas dentro de casa

Uma mulher de 50 anos foi encontrada morta com perfurações no peito, dentro da própria casa na tarde deste sábado (23) em Guarapuava, na região central do Paraná. O corpo foi encontrado pela filha da vítima que chamou a polícia. O caso é tratado como feminicídio.

A linha de investigação da Polícia Civil aponta o namorado da vítima como o principal suspeito do crime. Ele está foragido e não teve o nome divulgado pelas autoridades. A vítima é a cabeleireira Terezinha Aparecida Portela Pires, de 50 anos que, segundo os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi morta com pelo menos cinco golpes de faca.

Segundo informações apuradas pela RPC, a vítima morava no local com a mãe e a filha de 23 anos e tinha um relacionamento com o suspeito desde abril deste ano. Familiares também contaram que na noite anterior a vítima saiu com o namorado, que cantava em bares da cidade. Ainda segundo familiares, o namorado saiu com o carro da vítima.

A polícia prossegue com as investigações.

