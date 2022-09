Felipe Drugovich, de Maringá, assina contrato e deve estrear na F1

Da Redação

Aston Martin anunciou nesta segunda-feira (12) a contratação de Felipe Drugovich

A Aston Martin anunciou nesta segunda-feira (12) a contratação de Felipe Drugovich como piloto de desenvolvimento do time na Fórmula 1. Na função, segundo a equipe, o brasileiro trabalhará também como piloto de testes. As informação são da Band/Uol.

Campeão da temporada 2022 da Fórmula 2, Drugovich deverá estrear na F1 ainda neste ano. Segundo a Aston Martin, a intenção é que ele participe do primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi no fim da temporada, substituindo o canadense Lance Stroll.

“Virar um integrante do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da Aston Martin é uma oportunidade fantástica para mim, e só contribui para uma temporada de 2022 que tem sido prazerosa e bem-sucedida”, afirmou o paranaense.

"Conquistar a Fórmula 2 tem sido considerado o melhor ponto de partida possível para uma carreira na Fórmula 1, e acredito que meu papel na Aston Martin me dará todas as ferramentas para dar o próximo passo crucial”, acrescentou.

No fim da temporada, Drugovich irá participar dos testes de pós-temporada da F1 em Abu Dhabi. Depois, em 2023, passará por um programa de testes com o AMR21, carro utilizado pela Aston Martin na temporada 2021 da F1, além de marcar presença em determinados Grandes Prêmios.

“Para mim, 2023 será uma curva de aprendizado: estarei trabalhando com a equipe de Fórmula 1, mas meu objetivo principal é aprender e me desenvolver como piloto”, afirmou. “Espero que isso me dê a oportunidade de correr na Fórmula 1 no futuro", completou.

Elogios

No anúncio, Drugovich foi bastante elogiado por Mike Krack, chefe de equipe da Aston Martin. O dirigente destacou a campanha competitiva do paranaense na Fórmula 2, com destaque para as vitórias nas duas corridas em Barcelona (Espanha).

“Felipe mostrou talento, determinação e consistência para vencer o campeonato deste ano da Fórmula 2. Eu particularmente me lembro de suas vitórias nas corridas sprint e principal de Barcelona em maio, que foram muito impressionantes”, disse Krack.

“Estamos muito felizes por ele fazer parte de nosso Programa de Desenvolvimento de Pilotos, e estamos ansiosos para dar a ele as boas-vindas como parte de nosso time em Abu Dhabi em novembro”, completou.

