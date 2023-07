Felino ameaçado de extinção é resgatado após ser atropelado na PR-471

Siga o TNOnline no Google News

Um felino que é ameaçado de extinção foi resgatado por policiais penais federais da Penitenciária de Catanduvas, oeste do Paraná, após ser atropelado na PR-471, na manhã de domingo (9). A rodovia em que o atropelamento aconteceu liga Catanduvas à BR-277.

A ação de resgate do gato-maracajá (Leopardus wiediina) também contou com o apoio de professores e alunos do Centro Universitário Univel, além da Guarda Municipal Ambiental de Cascavel.

Na sequência, o gato selvagem foi encaminhado para receber atendimento de profissionais. Não foi divulgado detalhes sobre o estado de saúde do animal, mas ele deve ser devolvido à natureza em breve.

Sobre a espécie

O gato-maracajá pode ser encontrado em quase todo o território brasileiro. No entanto, se deparar com um animal desse está se tornando cada vez mais difícil, visto que ele corre risco de extinção.

Na lista dos animais em extinção no Brasil, é colocada em risco devido à caça, derrubada e fragmentação do ambiente natural da espécie.



Os gatos dessa espécie se alimentam de pequenos mamíferos, aves de pequeno porte, répteis, anfíbios, além de frutas e sementes.

