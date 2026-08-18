Feira do Empreendedor movimenta caravanas de todo o norte do Paraná

A Feira do Empreendedor, realizada em Londrina, consolida-se como um dos maiores eventos de empreendedorismo do Paraná. Reunindo empresários, futuros empreendedores e parceiros de diversas regiões, a edição deste ano mobilizou caravanas de todo o Norte do Estado, com expectativa superior a 60 caravanas organizadas por entidades parceiras, demonstrando a força da união entre os municípios para promover o desenvolvimento dos pequenos negócios.

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Um dos grandes destaques desta edição foi a expressiva participação do Vale do Ivaí, que mobilizou 20 caravanas ao longo dos três dias de evento, reforçando o protagonismo da região e o compromisso das lideranças locais em proporcionar aos empreendedores acesso a conhecimento, inovação e novas oportunidades de negócios.

Entre os municípios participantes, Apucarana garantiu presença já no primeiro dia da feira por meio de uma ação conjunta entre o Sebrae, a Prefeitura de Apucarana, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Emprego e a Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família. A iniciativa foi conduzida pelo secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Neno Leiroz, fortalecendo a parceria institucional e proporcionando aos empreendedores do município uma experiência de aprendizado, networking e conexão com novas oportunidades de mercado.





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Com programação distribuída ao longo de três dias, a feira já registra grande sucesso nos dois primeiros dias e tem expectativa de receber mais de 10 mil visitantes. Os participantes encontram uma ampla programação voltada ao desenvolvimento empresarial, incluindo palestras com especialistas, oficinas práticas, consultorias individuais, rodadas de negócios, oportunidades de conexão com expositores e redes de franquias, além de diversas soluções para quem deseja empreender ou fortalecer sua empresa.

Outro grande destaque da edição é a valorização dos Microempreendedores Individuais (MEIs), que contam com conteúdos exclusivos, orientações especializadas e acesso a ferramentas capazes de impulsionar seus negócios. A Feira do Empreendedor reafirma o compromisso do Sebrae com o fortalecimento do empreendedorismo, oferecendo conhecimento, inovação, networking e oportunidades reais de crescimento para empresas de todos os portes.

A expressiva participação das caravanas evidencia a importância da parceria entre o Sebrae, as prefeituras, entidades e lideranças locais na mobilização dos empreendedores. Mais do que levar visitantes ao evento, essa articulação amplia o acesso ao conhecimento, incentiva a geração de negócios e fortalece o desenvolvimento econômico dos municípios do Norte do Paraná, fazendo da Feira do Empreendedor um ambiente de transformação, conexões e inspiração para quem empreende.